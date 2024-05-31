На Земле продолжаются магнитные бури после вспышек на Солнце

31 мая – 1 июня ожидается магнитная буря, мощность которой способна подняться до уровня G3. Это произошло после взрыва на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют специалисты Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), после серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря.

11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Еще восемь сильных вспышек на Солнце произошли 29 мая.

Вспышки на Солнце могут привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Это зависит от того, насколько близко по направлению к Земле произошло событие.

Теперь же, по прогнозам ученых, 31 мая – 1 июня 2024 года на Земле ожидается одна магнитная буря, мощность которой способна подняться до уровня G3 (cильный) по шкале из пяти показателей, где G1 – слабый, а G5 – экстремальный.

Солнечные вспышки, как отмечено в публикации ТАСС, в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.



По словам кандидата медицинских наук и гастроэнтеролога Константина Спахова, даже к буре среднего уровня лучше относиться серьезно.

В разговоре с изданием "АиФ" он уточнил, что чувствительные люди могут почувствовать ее приближение раньше астрономических приборов – за 1-2 дня до самой бури.

"Если есть возможность и желание, большую часть магнитной бури лучше проспать – ложитесь пораньше, а вставайте попозже. Но если спать не получается и у вас не самое лучшее состояние, будьте особенно внимательны к себе. Обязательно проверьте давление". Константин Спахов

Материал по теме Мощнейшая магнитная буря может накрыть Землю впервые за 20 лет

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.