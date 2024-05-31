На Земле продолжаются магнитные бури после вспышек на Солнце
Как уточняют специалисты Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), после серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря.
11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.
Еще восемь сильных вспышек на Солнце произошли 29 мая.
Вспышки на Солнце могут привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Это зависит от того, насколько близко по направлению к Земле произошло событие.
Теперь же, по прогнозам ученых, 31 мая – 1 июня 2024 года на Земле ожидается одна магнитная буря, мощность которой способна подняться до уровня G3 (cильный) по шкале из пяти показателей, где G1 – слабый, а G5 – экстремальный.
Солнечные вспышки, как отмечено в публикации ТАСС, в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
По словам кандидата медицинских наук и гастроэнтеролога Константина Спахова, даже к буре среднего уровня лучше относиться серьезно.
В разговоре с изданием "АиФ" он уточнил, что чувствительные люди могут почувствовать ее приближение раньше астрономических приборов – за 1-2 дня до самой бури.
"Если есть возможность и желание, большую часть магнитной бури лучше проспать – ложитесь пораньше, а вставайте попозже. Но если спать не получается и у вас не самое лучшее состояние, будьте особенно внимательны к себе. Обязательно проверьте давление".Константин Спахов
Материал по теме
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.