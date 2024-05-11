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Мощная магнитная буря на Земле достигла пика

Мощная магнитная буря на Земле достигла пика, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 20:23 Фото: xras.ru
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 11 мая сообщил РИА Новости. 

"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — отметил ученый.

По его словам, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.

Также отмечается, что на Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Ранее сообщалось, что на Земле 10 мая началась очень сильная магнитная буря уровня G4. 

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