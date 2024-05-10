Мощнейшая магнитная буря может накрыть Землю впервые за 20 лет
Об этом 10 мая он рассказал в интервью РИА Новости.
"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", – сообщил ученый.
Он отметил, что на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.
Позже специалисты из Лаборатории солнечной астрономии также сообщили о регистрации новой крупной вспышки на Солнце класса Х3.9, ставшей четвертой по силе за последние 25 лет.
Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где уровень G1 считается слабым, а G5 – максимальным. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.
Ранее сообщалось, что астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная).