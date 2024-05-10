Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мощнейшая магнитная буря может накрыть Землю впервые за 20 лет

Мощнейшая магнитная буря может накрыть Землю впервые за 20 лет , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 19:08 Фото: pixabay
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая он рассказал в интервью РИА Новости. 

"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", – сообщил ученый.

Он отметил, что на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.

Позже специалисты из Лаборатории солнечной астрономии также сообщили о регистрации новой крупной вспышки на Солнце класса Х3.9, ставшей четвертой по силе за последние 25 лет.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где уровень G1 считается слабым, а G5 – максимальным. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.

Ранее сообщалось, что астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная).

Читайте также

Пьяных россиянок не пустили на борт самолета Алматы – Дубай
Пьяных россиянок не пустили на рейс Алматы – Дубай
Аким в новом городе, полиция Алматы перешла на усиление, безвозмездные 1,5 млн тенге, главное за день
Аким в новом городе, полиция Алматы перешла на усиление, безвозмездные 1,5 млн тенге – главное за день
Чиновника из Жетысуской области подозревают в получении регулярных взяток от людей с инвалидностью
Чиновника из Жетысуской области подозревают в получении регулярных взяток от людей с инвалидностью
Диана Абдуллаева
Интересное 2024 год Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: