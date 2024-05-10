Мощнейшая магнитная буря может накрыть Землю впервые за 20 лет

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего, пятого уровня, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая он рассказал в интервью РИА Новости.

"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый, еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", – сообщил ученый.

Он отметил, что на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.

Позже специалисты из Лаборатории солнечной астрономии также сообщили о регистрации новой крупной вспышки на Солнце класса Х3.9, ставшей четвертой по силе за последние 25 лет.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где уровень G1 считается слабым, а G5 – максимальным. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.

Ранее сообщалось, что астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная).