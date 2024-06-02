Китайский космический аппарат успешно приземлился на темной стороне Луны

В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) сообщили 2 июня об успешном приземлении зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны, сообщает Zakon.kz.

По данным "Синьхуа", миссия научной экспедиции заключается в бурении и отборе проб грунта с поверхности Луны.

"При поддержке спутника-ретранслятора "Цюэдао-2" посадочный модуль аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс – Эйткен", – сообщает издание.

Зонд пробудет на обратной стороне спутника Земли почти два дня.

Специальный зонд может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера на ее южном полюсе. Перед приземлением модуля высказывались опасения, что его посадка может быть сопряжена с риском, поскольку держать связь с космическими кораблями, достигшими обратной стороны Луны, очень сложно.

Это шестая миссия Китая в рамках программы исследования Луны "Чанъэ". В рамках миссии "Чанъэ-5" Китай в 2020 году доставил на Землю образцы с видимой стороны Луны. До этого в последний раз лунную породу доставляли на Землю в рамках советской миссии "Луна-24" в 1976 году.

В начале мая мы публиковали материл о том, зачем Китаю обратная сторона Луны.



