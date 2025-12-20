Ученые сделали жуткое открытие в пещерах Средиземного моря

Ученые обнаружили нечто тревожное в скрытых глубинах пещер Средиземного моря. Им удалось пролить свет на масштабы экологического кризиса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IDR, морские пещеры Средиземного моря, которые когда-то служили убежищем для находящихся под угрозой исчезновения видов, а теперь скрывают нарастающий кризис.

Оказалось, что пещеры далеко не нетронутые и захвачены невидимой угрозой – пластиковым загрязнением. То, что когда-то было убежищем для морских животных, теперь превратилось в свалку.

Хотя само по себе загрязнение морей пластиком не ново, исследователи обнаружили тревожную главу в продолжающемся экологическом кризисе.

В частности, новое исследование раскрыло шокирующее накопление пластика и другого мусора в изолированных морских пещерах Кипра. Исследователи обнаружили мусор в каждой обследованной пещере, причем в некоторых концентрация мусора достигала поразительно высоких показателей – до 97 предметов на кв м, что значительно превышает уровни, обычно наблюдаемые на пляжах или морском дне.

Исследование является первым всесторонним обзором морского мусора внутри прибрежных морских пещер Средиземноморья и вызывает серьезные опасения по поводу растущей угрозы для морской жизни. Результаты показывают, что морские пещеры работают как "естественные ловушки" для отходов, которые дрейфуют в воде.

Этот захваченный мусор, особенно пластиковые отходы, представляет серьезную опасность как для местной экосистемы, так и для находящихся под угрозой исчезновения видов, которые используют эти пещеры в качестве убежища. Исследователи объяснили, что морские пещеры представляют собой замкнутые пространства, поэтому мусор там скапливается, не имея возможности выйти из нее.

В результате установлено, что в пещерах с большей внутренней пляжной зоной и умеренным воздействием волн накапливается больше мусора, создавая скрытый резервуар пластика.

Более 24 тыс. предметов мусора весом 176 кг были обнаружены в 23 пещерах, что ясно показывает, что эти природные замкнутые пространства становятся все более загрязненными.

