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Магнитных бурь не будет до конца июня - прогноз ученых

Магнитных бурь не будет до конца июня - прогноз ученых, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 04:42 Фото: pixabay
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ не прогнозируют магнитные бури до начала июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории, магнитосфера будет спокойной, 9 июня возможны небольшие колебания.

А уже 1 июля, ожидается магнитная буря уровня G1, это считается слабой магнитной бурей. Отметим, что прогноз магнитных бурь может и поменяться.

Магнитных бурь не будет до конца июня, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 04:42

Фото: xras

Ранее сообщалось, что 1 июня на Солнце были зафиксированы новые мощные вспышки, что могло повлиять на магнитосферу и соответственно привести к ухудшению здоровья у некоторой категории людей.

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