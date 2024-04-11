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До конца апреля магнитные бури не прогнозируют

До конца апреля магнитных бурь не прогнозируют, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 06:28 Фото: flickr
Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, магнитные бури до конца апреля и начала мая не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

До конца апреля, по прогнозам экспертов, магнитосфера будет спокойной. 

Небольшое возмущение магнитного поля прогнозируют 6 и 7 мая.

Магнитная буря очень сильного уровня наблюдалась на Земле 24 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Землю накроет волна магнитных бурь. Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые ждут в мае-июне. К концу года активность может пойти на спад.

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