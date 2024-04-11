До конца апреля магнитные бури не прогнозируют

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, магнитные бури до конца апреля и начала мая не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

До конца апреля, по прогнозам экспертов, магнитосфера будет спокойной.

Небольшое возмущение магнитного поля прогнозируют 6 и 7 мая.

Магнитная буря очень сильного уровня наблюдалась на Земле 24 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Землю накроет волна магнитных бурь. Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые ждут в мае-июне. К концу года активность может пойти на спад.

