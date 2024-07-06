Магнитных бурь не будет до конца июля – прогноз ученых

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ не прогнозируют магнитные бури до 28 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории, магнитосфера будет спокойной, а уже 28 июля возможна магнитная буря G1, а затем 29 и 30 июля небольшие колебания.

Отметим, что прогноз магнитных бурь может и поменяться.

Медики рекомендуют принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.

Ранее сообщалось в ночь на 4 июля на Земле ожидается магнитная буря уровня G1.