Экологи предупреждают о резком сокращении численности морских птиц

Экологи и климатологи Австралии и Великобритании заявили, что усиление морских циклонов из-за глобального потепления приведет к резкому сокращению в численности морских птиц, сообщает Zakon.kz.

Исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.



"В апреле 2023 года циклон Ильза прошел черезо остров Бедаут у западных берегов Австралии, в результате чего он лишился всей своей растительности. Проведенные нами наблюдения показали, что в результате этого природного катаклизма также погибло 80-90% местных популяций олушей и фрегатов. Это говорит о том, что учащение и усиление подобных циклонов из-за глобального потепления сильно снизит шансы на выживание для многих популяций морских птиц", – говорится в статье.

По словам руководителя исследования научного сотрудника Университета Чарльза Стерта Дженнифер Лаверс, ученых заинтересовал тропический циклон Ильза, который унес жизни восьми индонезийских рыбаков, а также нанес существенный ущерб инфраструктуре нескольких стран региона. Они решили оценить, насколько хорошо флора и фауна острова Бедаут перенесла удар стихии. Эксперты совершили несколько экспедиций на остров для оценки размеров выживших популяций местных птиц, активно гнездившихся на острове до катастрофы.

Отмечается, что в ходе первых облетов территории острова ученые не обнаружили на нем ни одной живой птицы, которые до этого гнездились на Бедауте – голуболицых олушей (Sula dactylatra), бурых олушей (Sula leucogaster) и фрегатов-ариель (Fregata ariel). Позже исследователи нашли лишь немного гнездящихся пар олушей и того, и другого вида, а также большое число тушек погибших пернатых, общее число которых, по оценкам ученых, превышает 20 тыс.

По оценкам специалистов, популяции олушей и фрегатов сократились в 5-10 раз в результате прохода циклона Ильза по острову Бедаут, что усугубило ущерб, который был нанесен местным популяциям пернатых двумя предыдущими тропическими циклонами, Джордж и Стэн, которые двигались вдоль западного побережья Австралии в 2007 и 2016 годах. Как считают экологи, пример острова Бедаут показывает, что учащение и усиление подобных катаклизмов в результате глобального потепления приведет к существенным сокращениям в размерах прибрежных популяций большого числа видов тропических морских птиц не только у берегов Австралии, но и по всей Земле в целом.

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