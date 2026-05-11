"Тройной удар" по Антарктиде: ученые предупредили о новой угрозе для планеты

Ученые заявили, что нашли причину резкого сокращения морского льда в Антарктиде. По их данным, регион пережил "тройной удар климатического хаоса", который запустил цепную реакцию таяния и может ускорить глобальное потепление, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в журнале Science Advances. Его авторы считают, что изменения начались несколько десятилетий назад из-за усиления западных ветров вокруг Антарктиды. На это повлияли выбросы парниковых газов и озоновая дыра над континентом, пишет CNN со ссылкой на научную статью.

Сначала ветры охлаждали поверхность океана, однако примерно с 2015 года они начали поднимать к поверхности более теплую и соленую воду из глубин. Это ускорило таяние морского льда. Затем, примерно к 2018 году, система вошла в замкнутый цикл: уменьшение льда делало океан теплее, а теплая вода мешала образованию нового льда.

Авторы исследования называют это "нисходящей спиралью", которая может перевести Антарктиду в длительное состояние с крайне низким уровнем морского льда.

Площадь антарктического морского льда сокращается почти десять лет подряд. Рекордный минимум зафиксировали в 2022 и 2023 годах. Тогда площадь льда оказалась меньше нормы более чем на территорию Гренландии.

Ученые предупреждают, что исчезновение морского льда может ускорить разрушение ледников и повысить уровень мирового океана. Кроме того, темная поверхность воды поглощает больше солнечного тепла, усиливая нагрев планеты.

По словам исследователей, если нынешняя тенденция сохранится после 2030 года, океан вокруг Антарктиды может перестать сдерживать потепление и сам стать одним из его главных источников.

Ранее группа других ученых зафиксировала пугающее явление в Антарктиде. По их словам, тающий сверху континент может начать это делать и снизу.