По каким параметрам тела можно судить о здоровье

Ученые из Пекинского университета китайской медицины вычислили показатели индекса округлости тела, которые могут быть сигналами о заболеваниях сердца и мышечной атрофии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал JAMA Network Open, в показатели входят рост, окружность талии и окружность бедер.



Отмечается, что измерение веса помогает врачам определить степень ожирения человека. Между тем, согласно последним исследованиям, индекс массы тела может быть неточным. Теперь эксперты предлагают оценивать состояние здоровья по индексу округлости тела (BRI – body roundness index). Он высчитывается, исходя из показателей роста, окружности талии и окружности бедер.

По данным издания, в исследовании участвовали 32 995 человек. На основе полученных данных специалисты пришли к выводу, что у людей с низким показателем BRI (высоким ростом, узкой талией и бедрами) риск летального исхода по всем причинам был повышен на 25%. Эксперты подчеркнули, что очень низкий BRI может характеризоваться недоеданием, переутомлением, снижением толерантности к физическим нагрузкам и мышечной атрофией.

Также, согласно полученным результатам, ученые заявили, что высокий BRI (большой объем талии и бедер при невысоком росте) в значительной степени связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и рака.

Ранее сообщалось, что более миллиарда человек страдают ожирением по всему миру.