В Китае с помощью новой терапии продлили жизнь онкобольным почти вдвое

Китайские ученые из Онкологического центра Пекинского университета и других научных институтов разработали новую иммунотерапию, существенно продлевающую жизнь онкобольным, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet. В нем описан метод под названием CAR-T, который использует генетически модифицированные иммунные клетки для борьбы с солидными (твердыми) раковыми опухолями.

Согласно первому в мире рандомизированному исследованию, пациенты с запущенными формами рака желудка и желудочно-пищеводного соединения (ГЭП), получавшие эту терапию, жили в среднем на 40% дольше по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение.

Те, кто получал CAR-T-терапию, прожили в среднем 7,9 месяца против 5,5 месяца при стандартном лечении. Кроме того, у них наблюдалась более длительная ремиссия – 3,3 месяца против 1,8 месяца.

CAR-T-терапия уже доказала свою эффективность против рака крови, но теперь ученые подтвердили ее потенциал в борьбе с солидными опухолями, которые составляют около 90% всех случаев рака, включая рак молочной железы, легких и поджелудочной железы.

Другой эксперимент показал, что CAR-T-клетки могут быть эффективны против глиобластомы – агрессивной опухоли головного мозга. Эти данные свидетельствуют о сокращении размеров опухоли и увеличении выживаемости пациентов.

По словам экспертов, CAR-T-терапия может кардинально изменить подход к лечению онкологических заболеваний, предлагая надежду пациентам с ранее неизлечимыми формами рака.

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