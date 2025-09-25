Вторая за сутки продолжительная вспышка на Солнце ударила по Земле

Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Уже несколько дней продолжается слабо повышенная активность с умеренными рисками для Земли, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), 24 сентября в 22:13 мск (00:13 по казахстанскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1,6 продолжительностью 25 минут.

Накануне до этого сообщалось о вспышке класса М1,0.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0,0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

