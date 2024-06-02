Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Лаборатория солнечной астрономии 2 июня сообщила, что после новой вспышки уровня X к Земле выброшены облака плазмы. Астрономы заявили, что удар на этот раз будет почти прямым и избежать его, по всей видимости, уже не удастся, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что это уже третья вспышка высшего уровня на Солнце за прошедшие сутки.

"Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце-Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету. К орбите Земли солнечное вещество придет скорее всего 4 июня во вторник с предварительной силой удара – G3 (сильная буря). Более точное время станет понятно по результатам моделирования", – говорится в сообщении.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где уровень G1 считается слабым, а G5 – максимальным. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.



Ранее сообщалось, что 1 июня на Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х.

