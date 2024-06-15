Как продлить жизнь смартфона

Регулярное избавление от ненужных файлов, использование оригинальных зарядок, темная тема на экране и устранение пыли и грязи могут продлить жизнь смартфона, рассказала глава отдела телефонии розничной сети российского мобильного оператора Наталья Голицына, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, установка темных тем на экране может сэкономить заряд батареи, потому что тогда устройство тратит меньше энергии на подсветку экрана, пишут РИА "Новости".

"Один из необычных способов продления жизни смартфона – это установка темных тем на экране. Они могут сэкономить заряд батареи, так как при использовании темного фона устройство тратит меньше энергии на подсветку экрана. Кроме того, это снижает нагрузку на глаза пользователя", – сказала она.

Специалист добавила, что грязь и пыль, попадающие в разъемы и отверстия смартфона, также могут быть причиной неполадок и неисправностей. Поэтому следует регулярно очищать устройство специальными средствами и мягкой тканью.

Кроме того, не стоит забывать и про оптимизацию приложений – закрывать на домашнем экране те, в которых уже была закончена работа. Также следует очищать кэш и другие файлы. Это обязательная процедура для того, чтобы освободить место на устройстве, поскольку из-за перегруженной памяти часто наблюдаются перебои в работе смартфонов любого бренда.

Голицына уточнила, что важно заботиться и о батарее гаджета. Для этого лучше использовать оригинальные зарядные устройства и блоки питания с совместимой мощностью, а на смартфонах на базе Android также есть и функция калибровки аккумулятора, то есть сброса до заводских настроек, что является своего рода перезагрузкой для батареи.

Она также подчеркнула, что многие пользователи смартфонов недооценивают важность качественных защитных аксессуаров, таких как чехлы, стеклянные пленки и защитные накладки, однако они обеспечивают сохранность устройства при падениях, ударах и повреждениях.

Кроме того, необходимо регулярно использовать и функцию резервного копирования важных данных – это позволит избежать потери информации.