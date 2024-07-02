Геошторм ожидается на Земле в ближайшие дни

Астрономы сообщили, что в ночь на 4 июля на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, передает Zakon.kz.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, солнечная атака начнется в полночь с 3 на 4 июля и продлится до 6 утра.

Далее до 28 июля магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а уже 28 и 29 июля опять возможны магнитные колебания.

Медики рекомендуют принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечивать полноценный отдых.

Людям, особенно подверженным влиянию магнитных бурь, важно избегать алкоголя и крепких кофеиносодержащих напитков, так как они могут усугубить негативное воздействие. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, что поможет снизить влияние геомагнитных возмущений на сосудистую систему. Свежий воздух и умеренная физическая активность способствуют улучшению кровообращения и общему расслаблению организма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июня на Земле началась магнитная буря уровня G1.