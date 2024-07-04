Три крупных астероида пролетят мимо Земли

Ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся три астероида. Один из них размером с дом, а два космических камня – с самолет, передает Zakon.kz.

По данным NASA, 260-метровый астероид, получивший название 2024 MT1, приблизится первым и пройдет мимо планеты в 937 тыс. км. Этот астероид размером с небоскреб и его ближайшее сближение с Землей произойдет уже 8 июля.

Второй астероид размером с самолет или 120 м также приблизится к Земле 10 июля. Он пройдет мимо планеты в 2 700 000 км.

И еще один астероид размером с самолет приблизится к Земле 11 июля на расстоянии 2 620 000 км.

Отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты.

Ранее сообщалось, что ночью 30 июня на опасно близком расстоянии от Земли прошел астероид 2024 МК.