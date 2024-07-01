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Ночью на опасно близком расстоянии от Земли прошел астероид

Астероид прошел на опасно близком расстоянии от Земли, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 09:35 Фото: pexels
Потенциально опасный астероид 2024 МК ночью 30 июня разминулся с Землей на расстоянии приблизительно в 300 тыс. километров, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в telegram -канале международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН.

"Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролет потенциально опасного астероида 2024 МК – относительно крупного небесного камня группы Аполлона, разминувшегося с Землей на расстоянии около 300 тыс. км", – говорится в сообщении.

Уточняется, что астероид 2024 МК – крупный небесный камень группы Аполлона.

Астероид был замечен еще 16 июня обсерваторией Pan-STARRS на Гавайских островах. Его размер составляет примерно от 120 до 260 метров.

По данным NASA, на данный момент известно более 35 тыс. околоземных объектов, из которых около 10 тыс. имеют размер более 140 метров и считаются потенциально опасными. Если вероятность столкновения не исключена, астероид включается в специальный список, однако риск катастрофы остается чрезвычайно малым. В списке потенциально опасных астероидов насчитывается 1626 объектов.

Еще в марте ученые NASA сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизятся три астероида.

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