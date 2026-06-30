Казахстан стал учредителем Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило Соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Соглашение учреждает межправительственную международную организацию – Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту со штаб-квартирой в Шанхае (КНР).

Организация создается в целях содействия международному сотрудничеству в сфере ИИ, преодоления разрыва в развитии технологий между странами, а также выработки общих подходов к управлению, стандартизации и безопасному развитию ИИ исключительно в гражданских целях.

Целью подписания Соглашения является участие Казахстана в качестве государства-учредителя Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту, обеспечивающее доступ к международной площадке по обмену передовыми практиками и наращиванию возможностей в сфере искусственного интеллекта, а также сокращение технологического разрыва.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.