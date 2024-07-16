Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда появится искусственный интеллект на казахском языке

ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:37 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 16 июля на заседании правительства сообщил, что представить первую версию языковой модели ИИ на казахском языке (KazLLM) планируется в текущем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что для развития исследований в области ИИ определены два основных направления. 

"Первое, это создание большой языковой модели на казахском языке (KazLLM) силами Назарбаев Университета и НИТ. Данная модель будет основана на 100 млрд токенов. Для обеспечения высокого качества модели критически важно собрать максимальное количество данных на казахском языке. Для этих целей будет проводиться национальный сбор данных, масштабная кампания по сбору данных на платформе Hugging Face", – дополнил Жаслан Мадиев. 

По его словам, в настоящее время собрано 28 млрд токенов из открытых источников и порядка 100 терабайт данных из государственных и квазигосударственных органов, а также государственных архивов и СМИ. 

"Параллельно будет разработана KazLLM совместно с международными компаниями. Партнером арабской стороны выступит НИТ. Данная модель будет основана на 30-40 млрд токенов на основе данных из открытых источников. Данный проект будет реализован на безвозмездной основе. Планируется представить первую версию KazLLM в декабре текущего года", – озвучил министр. 

Он заявил, что к 2029 году планируется довести количество патентов в области ИИ до показателя не менее 20 в год.

В свою очередь, премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить разработку казахстанской языковой модели KazLLM. 

"МЦРИАП совместно с Министерством науки и Назарбаев Университетом – завершить до конца текущего года сбор данных для большой языковой модели KazLLM. Тренировка первой модели должна быть проведена уже в третьем квартале текущего года", – отметил Олжас Бектенов.

20 июня 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, на каком этапе находится создание казахского СhatGPT.

Читайте также

Лекарство
Казахстанские ученые перешли ко второму этапу тестирования препарата против рака
Казахстанские ученые придумали, как обезопасить жизни людей при операциях
Казахстанские ученые придумали, как обезопасить жизни людей при операциях
искусственный интеллект
Искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%
Екатерина Елисеева
МЦРИАП 2024 год Искусственный интеллект
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: