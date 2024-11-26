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Когда в Астане откроют наццентр искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:19 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции после заседания правительства 26 ноября 2024 года заявил, что в следующем году в Астане будет открыт национальный центр искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Глава Минцифры напомнил, что центр будет открыт по поручению главы государства. Из республиканского бюджета средств на строительство и запуск центра не предусматривается.

"Будет координация разных источников, поэтому спонсорство в том числе. Мы будем разговаривать с большими IT-компаниями, потому что они хотят участвовать в открытии, аренде лабораторий, различных лабораторий по искусственному интеллекту", – сказал Жаслан Мадиев.

По словам министра, в центре будут располагаться кампус для стартапов и различные школы по искусственному интеллекту для студентов и госслужащих.

"Каждый день добавляются желающие участвовать в этом проекте, дополнительные лаборатории. Сейчас проект находится на начальной стадии", – пояснил Жаслан Мадиев.

В целом, Минцифры планирует обучить технологиям искусственного интеллекта 1 млн человек в течение пяти лет:

  • 500 тыс. школьников,
  • 300 тыс. студентов,
  • 90 тыс. государственных служащих,
  • 80 тыс. предпринимателей,
  • 30 тыс. других категорий граждан.

Ранее сообщалось, что школьник из Казахстана обучил искусственный интеллект распознавать оспу обезьян.

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