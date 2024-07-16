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В Казахстане будут обучать искусственному интеллекту в вузах

В Казахстане будут обучать искусственному интеллекту в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:40 Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 16 июля на заседании правительства заявил, что к 2029 году в Казахстане планируется увеличение доли вузов, которые обучают искусственному интеллекту (ИИ), до 60 процентов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в рамках развития человеческого капитала разрабатывается комплексная инновационная инфраструктура для развития экосистемы ИИ.

"Национальный центр Alem.AI на месте музея "Нур-Алем" станет платформой для сотрудничества между государством, наукой, бизнесом и международными партнерами. Планируется запуск школ программирования по всей стране с методологией peer-to-peer, основанной на практическом обучении через реализацию проектов без участия преподавателей. Это способствует взаимодействию студентов и исследовательскому подходу", – дополнил министр.

По его словам, сотрудничество с международными компаниями и институтами для создания исследовательских центров в стране позволит ученым в области ИИ работать с передовыми партнерами.

"В целом прорабатывается программа по массовому распространению ИИ в различных сферах жизни граждан. Планируется, что ежегодно мы будем готовить 10 тыс. талантов, 1 тыс. ИИ-специалистов, 100 ИИ-стартапов и 10 научных проектов. Целевым индикатором будет являться увеличение доли вузов, обучающих ИИ, с 20% в 2025 году до 60% в 2029 году", – продолжил Жаслан Мадиев.

Ранее эксперт рассказал, как инструменты ИИ будут помогать казахстанским депутатам писать законы.

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