Полное солнечное затмение, парад планет и Персеиды: что наблюдать в небе в 2026 году
"Роскосмос" опубликовал календарь главных астрономических событий на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Эксперты собрали "все важные явления, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом, а также указали даты начала смены сезонов".
Астрономы советуют не пропустить:
- 28 февраля – большой парад планет. На небе будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.
- 12 августа – главный астродень года. Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба. В обед произойдет полное солнечное затмение – частные фазы будут видны на севере России. После заката – пик метеорного потока Персеиды.
