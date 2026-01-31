#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Наука и технологии

Полное солнечное затмение, парад планет и Персеиды: что наблюдать в небе в 2026 году

календарь главных астрономических событий на 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 01:52 Фото: pixabay
"Роскосмос" опубликовал календарь главных астрономических событий на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Эксперты собрали "все важные явления, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом, а также указали даты начала смены сезонов".

Астрономы советуют не пропустить:

  • 28 февраля – большой парад планет. На небе будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.
  • 12 августа – главный астродень года. Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба. В обед произойдет полное солнечное затмение – частные фазы будут видны на севере России. После заката – пик метеорного потока Персеиды.

Ранее сообщалось, что Россия приняла важное решение по Байконуру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Парад планет и затмение: что можно увидеть в небе в феврале 2026 года
15:46, 23 января 2026
Парад планет и затмение: что можно увидеть в небе в феврале 2026 года
Увидеть падающую звезду: с 17 июля в ночном небе можно наблюдать за Персеидами
05:12, 18 июля 2024
Увидеть падающую звезду: с 17 июля в ночном небе можно наблюдать за Персеидами
В Казахстане можно наблюдать Парад планет
18:27, 26 июля 2024
В Казахстане можно наблюдать Парад планет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ахмат" с двумя казахстанцами в составе уступил в товарищеском матче
02:16, 01 февраля 2026
"Ахмат" с двумя казахстанцами в составе уступил в товарищеском матче
"Арсенал" после минимальной победы над "Кайратом" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
01:47, 01 февраля 2026
"Арсенал" после минимальной победы над "Кайратом" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
Команда вратаря сборной Казахстана укрепила лидерство в европейском чемпионате
01:16, 01 февраля 2026
Команда вратаря сборной Казахстана укрепила лидерство в европейском чемпионате
"Кошмар" в UFC "украл" у Шавката Рахмонова бывшего чемпиона
00:46, 01 февраля 2026
"Кошмар" в UFC "украл" у Шавката Рахмонова бывшего чемпиона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: