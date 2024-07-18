Эффективный способ идентификации останков вычислили эксперты

Ученные применили процедуру краниофациального наложения, а точнее способ, включающий в себя наложение фотопортрета пропавших без вести людей на черепа неизвестных лиц, сообщает Zakon.kz.

Новшество внесли испанские ученные. Именно они первыми разработали эффективный метод опознания человеческих останков с помощью передовых технологий судебной экспертиз, пишет Information Fusion. При помощи новой разработки специалисты смогли получить новую систему оценки доказательств.

До этого метод уже применялся в некоторых странах, в области криминалистики и судебной экспертизы. С помощью него сопоставляют образцы ДНК и отпечатки пальцев.

Ученые уже провели три эксперимента с краниофациальным наложением. Во всех тестах новшество продемонстрировало превосходные результаты.

Ранее сообщалось, что представители научного сообщества и общественные деятели встретились в Алматы для обсуждения законопроекта "О науке и технологической политике". Здесь эксперты высказали свою точку зрения о важных составляющих развития науки в Казахстане.

