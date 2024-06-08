Эксперты вычислили новый способ борьбы с депрессией и тревожностью

Ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что блокирование особой молекулы, которая приводит к образованию биоактивных липидов (жиров), может смягчить симптомы психических расстройств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Molecular Psychiatry, некоторые мутации могут привести к выработке биоактивных липидов в мозге. Из-за этого возникает дисбаланс между возбуждением и торможением в нервных цепях. В результате развиваются психические расстройства.



Отмечается, что в предыдущих исследованиях ученые выяснили, что за активацию липидов в мозге отвечает белок аутотаксин. В новой работе они протестировали молекулу-блокатор аутотаксина на 25 пациентах. Препарат вызвал изменение мозговой активности, а также смягчил симптомы психических расстройств: тревожность, депрессию, низкую стрессоустойчивость.

Издание уточняет, что результаты исследований открывают новые перспективы для диагностики и лечения психических расстройств.

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