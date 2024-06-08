Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты вычислили новый способ борьбы с депрессией и тревожностью

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 01:19 Фото: pixabay
Ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что блокирование особой молекулы, которая приводит к образованию биоактивных липидов (жиров), может смягчить симптомы психических расстройств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Molecular Psychiatry, некоторые мутации могут привести к выработке биоактивных липидов в мозге. Из-за этого возникает дисбаланс между возбуждением и торможением в нервных цепях. В результате развиваются психические расстройства.

Отмечается, что в предыдущих исследованиях ученые выяснили, что за активацию липидов в мозге отвечает белок аутотаксин. В новой работе они протестировали молекулу-блокатор аутотаксина на 25 пациентах. Препарат вызвал изменение мозговой активности, а также смягчил симптомы психических расстройств: тревожность, депрессию, низкую стрессоустойчивость.

Издание уточняет, что результаты исследований открывают новые перспективы для диагностики и лечения психических расстройств.

Ранее Илон Маск признался, что вынужден пить лекарства из-за одолевающей его депрессии.

Читайте также

сбои в работе Telegram
Пользователи обеспокоены сбоем в работе Telegram
Космический корабль Илона Маска впервые успешно приводнился в океане
Космический корабль Илона Маска впервые успешно приводнился в океане
Елена Беляева
2024 год Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: