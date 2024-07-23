Местонахождение древних поселений определили археологи Казахстана
Об этом 23 июля 2024 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.
"Поселение относится к усуньскому периоду. В полевом сезоне нынешнего года открыто строение нескольких жилищ. Находки представлены фрагментами керамики и костями различных животных. Были взяты пробы для проведения междисциплинарных исследований", – говорится в сообщении.
В исследовании участвовали преподаватели, научные сотрудники, докторанты, магистранты и студенты университета. Изучение данного поселения продолжится в следующем полевом сезоне.
Научно-исследовательская экспедиция была реализована в рамках проекта "Междисциплинарное (археологическое и историко-этнографическое) исследование культурного наследия юго-восточных и восточных регионов Казахстана (Шу-Илиский ареал, Тарбагатай и Алакольская котловина)", представленного Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК. Руководитель проекта – PhD Ринат Жуматаев.
Также под руководством профессора Клаудии Чанг (Claudia Chang), ученого-археолога из США, было исследовано поселение Белбулак.
По данным министерства, международные исследования проводились с 24 июня по 10 июля текущего года в рамках программы исторического факультета по привлечению зарубежных ученых для чтения лекции в летних полевых школах и участия в научных исследованиях.
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