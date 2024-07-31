В Минюсте подвели итоги за полугодие

В Министерстве юстиции Казахстана подвели итоги работы за шесть месяцев 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства страны, в первой половине 2024 года Министерство юстиции Республики Казахстан проводило работу в различных направлениях, направленных:

на развитие национального законодательства;

защиту прав граждан;

укрепление международного сотрудничества;

цифровизацию и автоматизацию государственных услуг.

Так, ведомство приняло непосредственное участие в формировании национального законодательства, проведя юридическую экспертизу и сопровождение 102 законопроектов, из которых 20 были подписаны главой государства.

Фото: primeminister.kz

Для повышения правовой грамотности населения и оказания бесплатной юридической помощи гражданам организована республиканская акция "Народный юрист", где приняли участие около 1,5 тыс. экспертов в области права, оказав помощь более чем 150 тыс. гражданам. Достигнуты результаты в рамках международного сотрудничества и защиты имущественных прав государства.

Проделана большая работа по защите прав интеллектуальной собственности.

Фото: primeminister.kz

В рамках программы Digital Justice реализованы проекты по автоматизации исполнительного производства и регистрации юридических лиц. Также ведомство запустило проект выдачи онлайн-доверенностей через eGovMobile Business. Услуга значительно ускорит и упростит процесс выдачи доверенностей руководителями. Ранее доверенности оформлялись только на бумаге, что занимало время и затрудняло проверку их легитимности.

А для борьбы с мошенничеством запущен пилотный проект оповещения граждан через СМС от 1414 и push-уведомления еGov-mobile. Ранее уведомления отправлялись по почте, теперь же они будут приходить через надежные электронные каналы.

Ранее итоги за полугодие подвели в Минтранспорта.