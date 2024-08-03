"Суперслух" летучих мышей используют для лечения возрастной глухоты людей

Американские нейробиологи обнаружили, что у одной из разновидностей летучих мышей – больших бурых кожанов (Eptesicus fuscus) – с возрастом слух не ухудшается. По мнению специалистов, эти животные могут излечить людей от старческой тугоухости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, возрастное ослабление слуха наблюдается у большей части млекопитающих. Сначала снижается слуховая чувствительность к высоким частотам и со временем этот недуг распространяется на низкие частоты.



В отличие от прочих, многие летучие мыши, использующие эхолокацию, живут удивительно долго для млекопитающих своих размеров, и до старости полагаются на эту способность. Так они ориентируются в пространстве и добывают пищу. Правда не все.

Недавно американские исследователи смогли исправить работу дефектного гена представителя этого вида и вернуть пожилым мышам способность слышать.

В будущем аналогичный метод может быть использован и для лечения людей.

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