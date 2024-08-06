Взрывы высшего уровня произошли на Солнце: ждать ли магнитных бурь

На двух краях Солнца подряд произошли два взрыва высшего балла, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения вечером 5 августа 2024 года.

"Непрерывная канонада из вспышек М-класса (4-й уровень по 5-балльной шкале) все-таки привела к началу взрывов высшего 5-го уровня. Сразу два подряд таких события сегодня произошло на Солнце...", – сказано в сообщении.

Оба взрыва, по данным экспертов, зафиксированы оптическими средствами на краю солнечного диска.

"Первый – на западном правом крае Солнца, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. Второй же, более интересный, на противоположном восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, движущиеся к Земле", – уточнили в лаборатории.

Что касается угрозы Земле магнитными бурями, то пока эксперты считают ее маловероятной.

"Области слишком удалены от направления на планету, плюс после вспышек не зафиксировано выбросов плазмы в космос. В то же время восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце – Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами", – отмечают специалисты.

По их данным, Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности.

"Глядя на расположение пятен, трудно даже прогнозировать, когда активность спадет, и спадет ли вообще в ближайшие месяцы. В этой связи не исключено, что события нижнего X уровня (а произошедшие вспышки относятся к таким) скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации главное, за чем остается следить, это произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет. Соответственно, по произошедшим событиям пока фиксируется отрицательный ответ", – резюмировали в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Там также добавили, что восточная область светила, где произошла вторая вспышка, "просто поражает своими размерами".

О последней сильной магнитной буре на Земле сообщалось 30 июля.