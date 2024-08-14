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Взрыв высшего балла произошел на Солнце – новая угроза магнитных бурь

Мощный взрыв произошел на Солнце, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 16:08 Фото: xras.ru
Утром 14 августа астрономы зафиксировали новый взрыв высшего балла на Солнце, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора.

"Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце – Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью. Факт выброса массы при этом пока не подтвержден. За такие короткие сроки солнечное вещество просто не успевает удалиться от звезды на такое расстояние, чтобы быть замеченным в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение 1-2 часов", – сообщили эксперты.

Геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной.

"Магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра. Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее 2-3 суток", – отметили в лаборатории.

После серии вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий – R5 (экстремально), пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

12 августа Землю накрыла мощная магнитная буря.

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