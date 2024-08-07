Алиса Аршавина восстановила нос после девяти операций

Алиса Аршавина смогла восстановить нос после девяти пластических операций, сообщает Zakon.kz.

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина удалось найти хирурга, который взялся за ее случай. Со слов врача Дениса Агапова, пациентке предстоит примерно еще три этапа реконструкции носа. Медик признал, что это один из самых сложных случаев в его практике.

"У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица", – отметил он.

Нос Алисы Аршавиной после девяти операций, фото: Telegram/Агапов Денис

Также он добавил, что в настоящее время идет доработка "немного грубоватой" конструкции в изящный и красивый женский носик. Весь процесс изменения внешности Аршавиной доктор наглядно показал на видео в своем Telegram-канале.

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