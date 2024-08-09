Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Магнитная буря накроет Землю на два дня

Магнитная буря накроет землю, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:37 Фото: wikimedia
Магнитная буря приближается к Земле. Согласно прогнозам, она будет бушевать с ночи 9 августа до середины дня 11 августа, сообщает Zakon.kz.

Информация о надвигающейся магнитной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитная буря надвигается на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:37

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

"Новая магнитная буря приближается к Земле: вечером в пятницу К-индекс снова резко пойдет на повышение и уже к полуночи достигнет уровня 6 баллов – Землю накроет магнитная буря", – указано в Telegram-канале министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Во время магнитных бурь он рекомендует избегать нагрузок. Дачникам нужно снизить темп работ на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки. В такие дни важно высыпаться и отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты.

О том, что нельзя делать во время магнитных бурь, читайте здесь.

Читайте также

Пластическая хирургия
Алиса Аршавина восстановила нос после девяти операций
Рак
Когда появится казахстанский препарат от рака
Большие взрывы произошли на Солнце
Взрывы высшего уровня произошли на Солнце: ждать ли магнитных бурь
Ирина Капитанова
2024 год Вред здоровью Астрономия Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото
Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: