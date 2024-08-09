Магнитная буря накроет Землю на два дня

Магнитная буря приближается к Земле. Согласно прогнозам, она будет бушевать с ночи 9 августа до середины дня 11 августа, сообщает Zakon.kz.

Информация о надвигающейся магнитной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

"Новая магнитная буря приближается к Земле: вечером в пятницу К-индекс снова резко пойдет на повышение и уже к полуночи достигнет уровня 6 баллов – Землю накроет магнитная буря", – указано в Telegram-канале министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Во время магнитных бурь он рекомендует избегать нагрузок. Дачникам нужно снизить темп работ на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки. В такие дни важно высыпаться и отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты.

О том, что нельзя делать во время магнитных бурь, читайте здесь.