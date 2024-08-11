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Раз в десятилетие: Марс и Юпитер встретятся в ночном небе

Астрономическое явление, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 07:26 Фото: pixabay
14 августа 2024 года планеты Марс и Юпитер приблизятся друг к другу максимально близко. Подобное явление можно наблюдать примерно раз в десятилетие, сообщает Zakon.kz.

По данным AP News,в назначенную дату они будут настолько близки, что между ними образно поместится лишь кусочек луны.

В действительности, самая большая планета нашей солнечной системы и ее более тусклый, красноватый сосед будут находиться на расстоянии более 350 миллионов миль (575 миллионов километров) друг от друга на своих орбитах.

Это явление можно будет наблюдать в дневные часы в среду в Америке, Европе и Африке. Лучшие виды будут на восточном небе, в направлении созвездия Тельца, перед рассветом.

Известные как планетарные соединения, эти комические пары случаются только раз в три года или десятилетие.

Также 11 августа 2024 года на Земле ожидается умеренный геомагнитный шторм, который продолжается уже три дня. Такая продолжительность магнитной бури может негативно сказаться на самочувствии.

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