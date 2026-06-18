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Наука и технологии

Найдена планета, на которой идут дожди из рубинов и сапфиров

планета, на которой идут драгоценные дожди, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:17 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Удивительные метеоусловия обнаружили ученые с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба на экзопланете WASP-121b, "сверхгорячем Юпитере", входящей в число самых экстремальных планет, известных за пределами Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Скорость ветров там может достигать 18 000 километров в час, а ночами идут дожди из жидкого металла, рубинов и сапфиров.

Газовый гигант вращается вокруг своей звезды на настолько близком расстоянии, что один "год" там длится всего 30,5 часа. Если бы он приблизился еще немного, звездная гравитация начала бы разрывать его на части. Огромные приливные силы звезды деформировали планету из сферы в форму, похожую на мяч американского футбола, пишет Space.com.

Температура на дневной стороне планеты поднимается достаточно высоко (превышает 2500 °C), чтобы испарять металлы и другие вещества, что впоследствии приводит к их конденсации и выпадению в виде "осадков" в вечернее время.

Осадки из драгоценных веществ выпадают на ночной стороне экзопланеты. Пары железа, попав на ночную сторону, где температура опускается ниже точки кипения металла, конденсируются. В средних слоях атмосферы формируются металлические облака, которые выпадают каплями жидкого железа. В атмосфере WASP-121b также нашли испарения алюминия и титана. При охлаждении на ночной стороне они связываются с кислородом, образуя минерал корунд. На Земле корунд с примесями хрома, железа или титана – это рубины и сапфиры. Таким образом, облака на ночной стороне экстремальной планеты состоят из жидких и кристаллизующихся драгоценных камней.

Исследователи также обнаружили различия в атмосферных условиях на рассвете и в сумерках. Вечерний терминатор планеты – область, вращающаяся вне зоны дневного света, – горячее, чем его утренний аналог. По словам исследователей, это согласуется с предположением о том, что мощные ветры переносят тепло с чрезвычайно горячей дневной стороны планеты на более холодную ночную.

В исследовании отмечается, что более жаркая вечерняя сторона, по-видимому, достаточно теплая, чтобы расщеплять молекулы воды в верхних слоях атмосферы. Более прохладная утренняя сторона тем временем может быть частично скрыта облаками, состоящими из силикатных минералов, хотя в исследовании отмечается, что для определения наличия таких облаков потребуются более сложные модели.

Предыдущие наблюдения за экзопланетой также выявили свидетельства того, что магний и железо покидают ее атмосферу, вероятно, под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения от звезды-хозяина.

Другие ученые, следящие за формирующимся в Тихом океане мощным климатическим явлением супер-Эль-Ниньо, предложили "приглушить" Солнце, чтобы избежать катастрофических последствий.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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