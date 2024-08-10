В Сети завирусились радиоуправляемые машинки с Олимпиады в Париже

Робомашинки, которые развозят метательные снаряды атлетам, вызывают умиление у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Они разработаны Toyota для соревнований по метанию копий, ядер и дисков, а также регби и других видов спорта, где что-нибудь может далеко улететь. После броска машинка отправляется к месту падения, уже человек загружает в нее снаряд и она везет его обратно.

Такие роботы позволяют задействовать меньше персонала на играх и могут переносить тяжелые предметы, чтобы сотрудники не перетруждались.

Фото: Telegram/Наука и техника

Известен также случай, когда медалисты Олимпиады в индивидуальной раздельной велогонке среди мужчин не смогли сделать традиционное селфи из-за зависшего спонсорского телефона.