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Ученые ответили, почему до сих пор нет настоящей фотографии Млечного Пути

Интересные факты о галактике, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 08:29 Фото: pexels
‌Александра Дотен, популяризатор науки и бывший аналитик NASA, рассказала, что все изображения галактики Млечный Путь являются иллюстрациями, сообщает Zakon.kz.

По словам ученой, человечество никогда не наблюдало галактику с другой точки, кроме как с края одного из его спиральных рукавов.

Дотен отметила, что первое фото Земли из космоса было сделано лишь в 1972 году во время миссии "Аполлон-17".

Чтобы запечатлеть Млечный Путь, космическому аппарату нужно было бы покинуть галактику и удалиться на огромное расстояние, что представляет собой сложную задачу.

Несмотря на это, мы имеем представление о форме Млечного Пути, изучая звезды и их распределение. Наблюдения за другими галактиками помогают понять структуру нашей. Однако настоящую фотографию Млечного Пути мы вряд ли увидим в ближайшие десятилетия.

Ранее международная группа ученых из Германии, Бельгии и Италии выяснила, откуда прилетел астероид, столкновение которого с Землей привело к вымиранию динозавров и большинства других организмов 66 млн лет назад.

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