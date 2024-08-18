Ученые ответили, почему до сих пор нет настоящей фотографии Млечного Пути
По словам ученой, человечество никогда не наблюдало галактику с другой точки, кроме как с края одного из его спиральных рукавов.
Дотен отметила, что первое фото Земли из космоса было сделано лишь в 1972 году во время миссии "Аполлон-17".
Чтобы запечатлеть Млечный Путь, космическому аппарату нужно было бы покинуть галактику и удалиться на огромное расстояние, что представляет собой сложную задачу.
Несмотря на это, мы имеем представление о форме Млечного Пути, изучая звезды и их распределение. Наблюдения за другими галактиками помогают понять структуру нашей. Однако настоящую фотографию Млечного Пути мы вряд ли увидим в ближайшие десятилетия.
Ранее международная группа ученых из Германии, Бельгии и Италии выяснила,
откуда прилетел астероид, столкновение которого с Землей привело к
вымиранию динозавров и большинства других организмов 66 млн лет назад.