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Ученые нашли связь между курением при беременности и оценками детей в школе

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 01:18 Фото: pixabay
Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили связь между курением при беременности и оценками детей в школе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Addictive Behaviors, эксперты проанализировали данные 723 877 человек и пришли к выводу, что дети, подвергавшиеся воздействию табака до своего рождения, на 49% чаще страдали от плохой успеваемости по сравнению с одноклассниками, чьи матери не курили во время вынашивания ребенка.

Согласно статистике, только в Австралии 8,7% женщин, родивших в 2021 году, курили в определенные периоды своей беременности.

Ученые отмечают, что пренатальное курение вызывает множественные осложнения беременности, включая повышенный риск выкидыша, мертворождения, задержки роста и развития, а также серьезные врожденные дефекты. Оно также связано с неблагоприятными последствиями для психического здоровья и поведенческими проблемами.

"Наше новое исследование показывает, что курение матери в пренатальный период несет в себе значительный риск ограничения успеваемости ребенка, в результате чего он значительно отстает от своих сверстников в школе", – заявили авторы научной работы.

Ранее выяснили, что думскроллинг, то есть постоянный просмотр негативных новостей в социальных сетях, сказывается на психическом состоянии людей.

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