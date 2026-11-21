Ученые из Бейлорского университета в США и их коллеги описали эксперимент с молодыми людьми и показали, как нехватка отдыха снижает эстетические оценки искусства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая работа опубликована в Journal of Sleep Research.

В самом эксперименте поучаствовали 68 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. Участники проходили в лаборатории две смены по три дня с перерывами дома: в одном варианте они спали по девять часов с 22:00 до 7:00, а в другом время в постели сокращалось до 5,5 часа с 1:30 до 7:00. После второй ночи в семь утра люди оценивали сонливость по шкале от одного до девяти и настроение, а в 7:30 смотрели на экране 12 картин. Каждую работу показывали 15 секунд с вымышленным именем художника и годом создания, чтобы проверить, влияет ли на оценку предполагаемый пол или раса автора. Затем испытуемые выставляли баллы от одного до семи за красоту, привлекательность, яркость, креативность и мастерство, а также прикидывали цену работы для куратора, объясняет "Наука".

Что характерно, после недосыпа оценки красоты и общей привлекательности картин снижались примерно на 4%.

Тем не менее исследователи подчеркнули: опыт студентов у экрана компьютера отличается от похода в музей или жизни с хроническим недосыпом, а сами имена художников могли оставаться для зрителей не главной деталью. Однако изучение взаимосвязи планируется продолжить.

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