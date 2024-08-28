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Самую большую Луну этого года земляне увидят в октябре

Суперлуние в октябре 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 02:35 Фото: pixabay
Суперлуние в 2024 году придется на 17 октября. Спутник Земли во время полной фазы окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в пресс-службе Московского планетария рассказали, что 18 сентября, во время частного затмения Луны, она тоже будет в фазе полнолуния, однако расстояние от нее до Земли будет больше, чем в октябре.

Суперлунием принято называть крупное полнолуние – явление, при котором полная фаза максимально близка к моменту, когда Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты (перигей).

В это время она кажется визуально крупнее (примерно на 13,5%), чем во время полнолуний, совпадающих с прохождением максимально отдаленной от Земли точки апогея.

Ранее сообщалось, что индийский аппарат нашел на Луне следы океана из расплавленной магмы.

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