В тающем леднике на западе Китая обнаружили тысячи древних вирусов

Ученые из Университета штата Огайо (США) открыли порядка 1 700 древних вирусов, скрытых во льдах Гималаев на западе Китая. Большинство из них ранее не были известны науке, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию Nature Geoscience, фрагменты вирусных ДНК извлекли из ледяного керна длиной примерно 305 м, вырезанного из тающего ледника Гулия. Он расположен в Тибетском нагорье в 7 км над уровнем моря.

Авторы научной работы считают, что эти вирусы пережили как минимум три крупных изменения климата в течение последних 41 тыс. лет.

Исследователи заключили, что если они способны выживать в вечной мерзлоте в течение такого длительного времени, то это свидетельствует о том, что вирусы, могут сохранять свои свойства в столь суровых условиях. Вероятно, что один из них может высвободиться в результате изменения климата и привести к пандемии.

Ученые давно изучают влияние на организм человека вирусов и другие болезни. Так исследователи обнаружили, что люди с нарушениями обучаемости чаще сталкиваются с метастатическим раком.

