Опубликованы самые четкие изображения черной дыры – исследования

Ученые опубликовали самые четкие изображения черной дыры снятые за все время. Они сделали историческое открытие, представив первые изображения теней двух сверхмассивных черных дыр, сообщает Zakon.kz.

Проект "Телескоп горизонта событий" представил первые изображения теней двух сверхмассивных черных дыр. Это стало возможно благодаря объединению телескопов по всему миру.

Разрешение изначально было настолько высоким, что на оптическом уровне можно было бы разглядеть бублик на поверхности Луны. Теперь разрешение повысили еще больше.

Фото: EHT, D. Pesce, A. Chael

Объединив телескопы в Испании, Гавайях и Чили (включая Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку ALMA), ученые смогли измерить сигналы на частоте 345 ГГц. Точность изображений сверхмассивных черных дыр должна улучшиться как минимум на 50%.

"С помощью "Телескопа горизонта событий" несколько лет назад мы получили первые изображения черных дыр в радиоволнах на частоте 230 ГГц, но яркое кольцо, сформированное изгибом света в гравитации черной дыры, все еще казалось размытым, потому что мы достигли предела четкости изображений. На частоте 345 ГГц изображения будут более четкими и детализированными, что, вероятно, выявит новые свойства, как предсказанные ранее, так и неожиданные", – заявил соавтор статьи Александр Рэймонд из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ранее ученые выявили когда земляне увидят самую большую Луну этого года.

