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Космический мусор окутал черные дыры – исследование

Космический мусор окутал черные дыры, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 02:20 Фото: pixabay
Открытие, сделанное с помощью обсерваторий НАСА, включая Chandra, NICER и Hubble, а также индийского спутника AstroSat, дает представление о поведении звездного мусора вокруг сверхмассивных черных дыр, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, астрономы наблюдали захватывающее космическое событие, в котором массивная черная дыра разрушает два небесных объекта, один из которых был звездой. Открытие, сделанное с помощью обсерваторий NASA, включая Chandra, NICER и Hubble, а также индийского AstroSat, дает представление о поведении звездного мусора вокруг сверхмассивных черных дыр.

Еще в 2019 году астрономы наблюдали, как звезда приблизилась слишком близко к сверхмассивной черной дыре. Звезда была разорвана на части интенсивными гравитационными силами, известными как приливное разрушение (TDE).

Остатки звезды образовали аккреционный диск – закрученное кладбище звездного материала вокруг черной дыры. В течение нескольких лет этот диск оставался относительно стабильным, но недавно астрономы заметили нечто необычное.

Диск расширился и начал взаимодействовать со вторым объектом, либо звездой, либо, возможно, меньшей черной дырой, ранее вращавшейся на безопасном расстоянии.

Ранее ученые обнаружили карликовую планету, на 90% состоящую из воды.

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