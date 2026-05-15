Экономика и бизнес

Маркировка лекарств позволила легализовать оборот аптек на 24 млрд тенге

Фото: freepik
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Бауыржан Жусупов на брифинге в СЦК 15 мая 2026 года рассказал, что дает внедрение системы маркировки лекарств в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Жусупов заявил, что система маркировки и прослеживаемости лекарственных средств внедрена практически во всех развитых странах.

"Самая главная задача маркировки – не допустить на наш рынок фальсифицированных лекарств и незаконный ввоз лекарств. И в принципе эту цель мы на сегодня за счет этой системы маркировки и решаем. С момента внедрения маркировки мы видим, что увеличился объем налоговых поступлений от розничной реализации лекарств: мы видим увеличение налоговых поступлений за последний год на 24 млрд тенге. Это очень большая сумма, которая поступает благодаря системе маркировки", – отметил спикер.

20 марта 2026 года сообщалось, что в Минздраве подготовили проект приказа о проведении пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
