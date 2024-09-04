Студент из Индии создал самый маленький пылесос

Индийский студент создал самый маленький в мире пылесос размером меньше одного сантиметра. Молодого ученого зовут Тапала Надамуни и ему 23 года, сообщает Zakon.kz.

В Книге рекордов Гиннесса подтвердили интересное достижение жителя Индии.

Специалисты уточнили, что размер нового аппарата составляет всего 0,65 см – это на 0,2 см меньше предыдущего рекорда, который установили в 2022 году.

Фото: guinnessworldrecords.com

Ученый рассказал, что несколько лет пытался, чтобы его творение соответствовало требуемым стандартам.

"Принцип работы миниатюрного изделия такой же, как и у обычных габаритных помощников по хозяйству: он работает от электричества, собирает мусор с помощью всасывания, создаваемого отрицательным внутренним давлением", – говорится в публикации.

Фото: guinnessworldrecords.com

Основой для корпуса стала шариковая ручка с добавлением небольших элементов пластика и металла.

Рекордсмен признался, что изобретение гаджетов увлекало его с самого детства.

Ранее сообщалось о другом открытии. Ученые нашли в человеческом мозге следы микропластика. По заявлению экспертов, в данное время мозг человека на 0,5% состоит из него, но в будущем эта цифра вырастет.