Как по макияжу вычислить женщин с нарциссизмом и психопатией

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии провели психологический тест на оценку "Большой пятерки" личностных качеств 1410 женщинам и выяснили, какой макияж используют психопатки и дамы с высоким баллом нарциссизма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Archives of Sexual Behaviour, в "большую пятерку" качеств входят невротизм (непостоянство и замкнутость), экстраверсия (общительность и напористость), открытость новому опыту (интеллект и открытость), добросовестность (трудолюбие и упорядоченность) и доброжелательность.

Кроме того, пишет издание, ученые оценили, в какой степени испытуемым присущи черты "Темной триады" – макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Макиавеллисты крайне расчетливы в поисках собственной выгоды и склонны к межличностным манипуляциям, обману, жестокости и импульсивности. Нарциссизм характеризуется грандиозностью, гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии, а психопатия – асоциальным поведением, импульсивностью, эгоизмом, бессердечностью и беспощадностью.

Отмечается, что на втором этапе исследования женщин спросили, как часто они наносят макияж, какие продукты при этом используют и как красятся в различных социальных ситуациях. Оказалось, что женщины регулярно пользовались большим количеством косметики, чаще получали высокий балл по шкале нарциссизма. Психопатки, в свою очередь, реже адаптировали макияж под разные события и в принципе использовали минимум косметики.

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