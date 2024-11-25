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Как снизить хроническую боль, обостряющуюся зимой

врач дал ряд советов, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 23:08 Фото: pixabay
Доктор Джерард Синович рассказал, как снизить хроническую боль, которая может обостряться зимой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Manchester Evening News, в холодную погоду мышцы могут напрягаться сильнее, а кровообращение замедляться. Эти процессы способны усиливать боль, поэтому для многих зима мучительна, отметил специалист. Для того чтобы минимизировать появление боли, важно вести активный образ жизни.

"Занимайтесь йогой и пилатесом, аэробикой в помещении. Ходьба на улице – тоже отличный способ поддерживать активность, но нужно тепло одеваться", – заявил эксперт.

Он также отметил, что в холодную погоду расслабить мышцы и сохранить подвижность суставов можно с помощью грелок, горячих ванн. Также важно использовать увлажнители воздуха и хорошо спать.

Доктор посоветовал при перепадах атмосферного давления носить специальные перчатки и наколенники, чтобы предотвратить образование отеков. Специалист также порекомендовал следить за питанием. Он посоветовал добавить в рацион продукты, которые помогают бороться с воспалением, например жирную рыбу, ягоды, листовую зелень, и достаточно пить.

Ранее сообщалось, почему возникает боль в тазобедренном суставе.

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