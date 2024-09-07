Казахстанцы смогут увидеть Сатурн: 8 сентября он приблизится к Земле

Сатурн 8 сентября 2024 года войдет в противостояние с Солнцем. Он будет казаться ярче и крупнее, так как в это время будет находиться близко от Земли. При ясной погоде жители планеты смогут рассмотреть его в подробностях, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Московского планетария отметили, что противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней.

"Когда Сатурн проходит точку противостояния, он максимально приближается к Земле. Благодаря этому он кажется ярким и крупным. В этом году 8 сентября он будет находиться на расстоянии 8,66 астрономической единицы (почти в 1,3 млрд км) от Земли", – говорится в сообщении.

Противостоянием планет называют конфигурацию, при которой их центры находятся на одной линии. Земля при этом располагается между Солнцем и планетой, находящейся в противостоянии со светилом.

"Блеск Сатурна в это время достигнет почти нулевой звездной величины (+0,57m), а видимый диаметр планеты составит 19,2 угловых секунд. У жителей Земли есть уникальный шанс рассмотреть его во всех подробностях", – уточнили в планетарии.

Наблюдать сближение планеты с Землей можно в течение примерно месяца после 8 сентября. При этом каждый год противостояние Сатурна происходит в разные дни, расстояние между ним и нашей планетой в это время также различается.

Ранее стало известно, что осенью казахстанцы смогут посмотреть на комету, которую видели мамонты. Она пройдет на расстоянии 40 миллионов километров от Земли и будет видна невооруженным глазом не только ночью, но и днем. Произойдет это в конце сентября – первой половине октября.