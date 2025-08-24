Где и когда казахстанцы смогут увидеть Сатурн, "лишенный" колец

Сатурн станет особенно ярким и визуально крупным благодаря противостоянию с Солнцем 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По словам сотрудников Московского планетария, в этот момент планета будет сиять особенно ярко и обладать наибольшим видимым размером.

Специалисты напомнили, что в 2025 году кольца Сатурна стали практически невидимыми для жителей Земли. Это случилось потому, что наша планета дважды (в марте и ноябре) проходит вблизи их плоскости.

"Они остаются практически незаметными в течение всего года. Поэтому и осенью (в сентябре-октябре), и зимой (в декабре-январе) в телескоп можно будет наблюдать лишь тонкую полоску вдоль экватора Сатурна", – отметили астрономы в беседе с ТАСС.

