Где и когда казахстанцы смогут увидеть Сатурн, "лишенный" колец
Сатурн станет особенно ярким и визуально крупным благодаря противостоянию с Солнцем 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По словам сотрудников Московского планетария, в этот момент планета будет сиять особенно ярко и обладать наибольшим видимым размером.
Специалисты напомнили, что в 2025 году кольца Сатурна стали практически невидимыми для жителей Земли. Это случилось потому, что наша планета дважды (в марте и ноябре) проходит вблизи их плоскости.
"Они остаются практически незаметными в течение всего года. Поэтому и осенью (в сентябре-октябре), и зимой (в декабре-январе) в телескоп можно будет наблюдать лишь тонкую полоску вдоль экватора Сатурна", – отметили астрономы в беседе с ТАСС.
Ранее астрономы показали уникальные кадры черной Луны, а если точнее – репетиции солнечного затмения, которое состоится в сентябре 2025 года.
