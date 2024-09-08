Как соленые огурцы, квашеная капуста и кумыс влияют на здоровье

Ученые заявили о том, что ферментированные продукты полезны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, а также могут смягчить проблему голода на планете, сообщает Zakon.kz.

Согласно некоторым данным, пишет Frontiers in Nutrition, ферментированные продукты могут снизить риск грибковых и бактериальных инфекций женской половой системы. Кроме того, бактерии Bifidobacterium и Lactobacillus из квашеных продуктов связаны с лучшим здоровьем кишечника, от которого напрямую зависит состояние мозга.



Эксперты предполагают, что ферментированные продукты способны повысить чувствительность к инсулину, тем самым снизив риск диабета. Также возможно, что они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний через влияние на холестерин. Процесс ферментации может повышать усвояемость кальция и железа, что важно для людей с остеопорозом или анемией соответственно.

Как уточняется, благодаря долгому сроку хранения и питательности ферментированные продукты могут смягчить проблему дефицита питательных веществ у людей из бедных стран. Поэтому важно сохранять традиции употребления кимчи, кумыса, пасты твенджан и других этнических ферментированных продуктов. Авторы исследования считают, что урбанизация и изменение пищевых привычек ставят их под угрозу.

Ученые планируют оценить каждый из аспектов пользы ферментированных продуктов в рамках европейского проекта PIMENTO. Он гарантирует, что польза ферментированных продуктов подкреплена надежными научными доказательствами.

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