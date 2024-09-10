Почему нержавеющая сталь не ржавеет – исследования

Ученые нашли доступное объяснение явлению, почему нержавеющая сталь не ржавеет, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, особый химический состав этого блестящего железного сплава создает на его поверхности защитный слой, который предотвращает ржавчину.

Ржавчина – постоянная угроза для железа вокруг нас, которое легко окисляется как на воздухе, так и в воде. Даже сталь, твердый сплав железа со следами углерода, легко ржавеет, что означает, что окисление повреждает сталь в зданиях, автомобилях и бытовых приборах.

Но, как следует из названия, нержавеющая сталь, похоже, не ржавеет. Так в чем же ее секрет?

Проще говоря, химический состав нержавеющей стали не позволяет кислороду из воздуха и окружающей среды достигать железа в стали, предотвращая вредную реакцию окисления.

Обычная сталь ржавеет, когда железо химически реагирует с кислородом, образуя оксид железа. Хотя ржавчина обычно не вредна для человека, она может сильно разъесть железо и сделать его небезопасным и уродливым.

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