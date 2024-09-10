Почему нержавеющая сталь не ржавеет – исследования
По информации Live Science, особый химический состав этого блестящего железного сплава создает на его поверхности защитный слой, который предотвращает ржавчину.
Ржавчина – постоянная угроза для железа вокруг нас, которое легко окисляется как на воздухе, так и в воде. Даже сталь, твердый сплав железа со следами углерода, легко ржавеет, что означает, что окисление повреждает сталь в зданиях, автомобилях и бытовых приборах.
Но, как следует из названия, нержавеющая сталь, похоже, не ржавеет. Так в чем же ее секрет?
Проще говоря, химический состав нержавеющей стали не позволяет кислороду из воздуха и окружающей среды достигать железа в стали, предотвращая вредную реакцию окисления.
Обычная сталь ржавеет, когда железо химически реагирует с кислородом, образуя оксид железа. Хотя ржавчина обычно не вредна для человека, она может сильно разъесть железо и сделать его небезопасным и уродливым.
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